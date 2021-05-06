Росгвардия провела импровизированные парады для ветеранов ВОВ в Москве

Москва, 6 мая. Военные Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днем Победы. Они посетили участников боевых событий в Москве.

Поздравления ветеранам прозвучали в рамках Всероссийской акции "Парад у дома ветерана". Участниками праздничной программы стали артисты ансамбля песни и пляски. Они исполнили композиции "Смуглянка", "Темная ночь", "День Победы" и другие, а также устроили фронтовые пляски под окнами домов ветеранов.

В рамках акции военнослужащие посетили полковников в отставке Алексея Чикова, Василия Мамонтова, Михаила Добычина и Михаила Черновалова. Поздравления ветераны принимали с балконов своих квартир или, стоя, на крыльце у подъезда. Каждый из них был одет в форму, увешанную орденами и медалями.

Полковники в отставке поблагодарили сотрудников Росгвардии и пожелали им успехов в службе. Мероприятия завершились импровизированными парадами и вручением памятных подарков ветеранам.

Накануне парадные бригады Черноморского флота также поздравили ветеранов ВОВ в Севастополе. Персональный парад Победы провели прямо под окнами ветеранов. Участники и гости не смогли сдержать слез.