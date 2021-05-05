Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду

Москва, 5 мая. Сильный ветер ожидается в Москве с полудня четверга. Неблагоприятные погодные условия в столице продержатся до самого вечера 6 мая.

Соответствующее предупреждение выпустили в региональном управлении МЧС России. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг с 12:00 до 20:00 в Москве ожидается усиление ветра южного направления с порывами до 15–20 метров в секунду. Это связано с прохождением фронтальной зоны, уточнили в Росгидромете.

В связи с непогодой водителей просят проявлять внимательность на дорогах, соблюдать дистанцию и отказаться от обгонов. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

В Москве 6 мая ожидается теплая погода, местами возможны кратковременные осадки в виде дождя. Однако уже на следующий день в столицу вернется небольшое похолодание, рассказали ранее в Гидрометцентре.