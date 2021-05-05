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Жители еще четырех домов в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации

Общество
Жители еще четырех домов в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 5 мая. Новые квартиры по программе реновации получили жители еще четырех домом в Москве, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Переезд завершили жители пятиэтажного панельного дома на улице Литвина-Седого. На северо-востоке и севере столице, а также в Троицком округе расселены здания по адресам Бескудниковский бульвар, проезд Дежнева и поселок Шишкин Лес, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

Всего в этих округах по программе реновации расселили 43 дома, часть из них уже демонтировали. На месте снесенных зданий запустят строительство нового жилья. Туда переедут жители Москвы на последующих этапах программы, подчеркнул Левкин. Объем тендеров на возведение домов достиг 3,2 трлн рублей с начала 2021 года.

москва реновация переезд
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