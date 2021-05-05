Зубастого малыша из «Москвариума» назвали Жориком

Москва, 5 мая. Жорик стал первым детенышем белоперой акулы, появившимся на свет в «Москвариуме». Малыша сразу же переселили в специальный адаптационный бассейн.

Детеныш белоперой акулы из «Москвариума» на ВДНХ получил имя. Выбирали прозвище народным голосованием, рассказали в Центре океанографии и морской биологии. Все желающие могли проголосовать за понравившееся имя в Instagram-аккаунте океанариума. В топ вышли: Босс, Шарки, Людвиг и Жорик. Большинство пользователей выбрали последнее имя, так его и назвали.

Жившая 300 миллионов лет назад акула-дракон признана отдельным видом, сообщал ранее ФАН. Возраст был определен по найденным в океане окаменелостям акулы.