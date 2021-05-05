Умер актер и продюсер Дмитрий Черных

Москва, 5 мая. Актер театра и кино, продюсер Дмитрий Черных умер в возрасте 58 лет. О печальном событии сообщил его коллега Виталий Скородумов на своей странице в социальной сети.

Некоторое время назад актера госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. Позже болезнь дала осложнения в связи с тем, что артист лечился от онкологического заболевания.

Дмитрий Черных родился 30 ноября 1962 года. Он окончил Саратовское театральное училище и после этого 15 лет проработал в театре «Академия театральных художеств». Зрителям он полюбился за роли в фильмах «Парижане», «Воротилы» и других кинолентах.

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