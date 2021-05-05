Mellstroy попросил «вискарь» перед тем, как извиниться за избиение модели

Москва, 5 мая. Избивший девушку стример Mellstroy высмеял ее требования о компенсации в размере 10 млн рублей. Он ответил на вопросы журналистов после суда.

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) после заседания в Пресненском суде по делу об избиении модели отшутился во время интервью с корреспондентами. Он заявил, что не стал выплачивать девушке 10 млн рублей, потому что для него «это слишком маленькая сумма». Фигурант с иронией отметил, что 30–40 миллионов рублей было бы приемлемой суммой, которую он готов выплатить.

Потом блогер заявил, что вовсе не считает инцидент избиением. Когда журналисты задали вопрос, будет ли он вообще извиняться за случившееся, блогер с улыбкой заметил: «Сейчас извинюсь, дайте мне вискарь». После чего попытался попросить прощения.

Напомним, что инцидент с избиением девушки произошел в октябре 2020 года. Mellstroy во время эфира ударил девушку несколько раз головой об стол. Потерпевшая обратилась в полицию. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее адвокат Янис Юкша предположил исход суда в отношении стримера Mellstroy, сообщал ФАН.