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Представители Росгвардии приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве

Общество
Представители Росгвардии приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Москва, 5 мая. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в российской столице при участии Росгвардии. В них принял участие главнокомандующий Виктор Золотов.

Мероприятия посетили и руководители служб, а также подразделений ведомства. В начале торжества состоялось традиционное возложение цветов к памятнику «Воинам внутренних войск», бюсту и мемориальной доске генерала армии И. К. Яковлева, а также памятнику Ф. Э. Дзержинского.

Затем Золотов дал старт IV ежегодному автопробегу Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Его участники проедут более 700 километров от Москвы до Осташкова Тверской области. В этом городе в 1941 году дивизии войск НКВД вели тяжелые оборонительные бои, препятствуя продвижению немецких войск. Золотов отметил, что прошедшие десятилетия не способны заглушить боль утраты в Великой Отечественной войне.

Росгвардейцы ранее приняли участие в акции «От сердца к сердцу», приуроченной Национальному дню донора. К ней присоединились бойцы из Москвы, Калуги, Тамбова, Тулы, Рязани и Курска. Среди военнослужащих присутствуют доноры со стажем.

москва росгвардия день победы
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