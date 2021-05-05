Власти Москвы рассказали, как украсят столицу ко Дню Победы

Москва, 5 мая. Специальную концепцию разработали для украшения столицы ко Дню Победы. Такое заявление сделал вице-мэр города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специальную концепцию украшения города к празднику разработали в 2021 году. Основным цветом декоративных элементов выбрали красный, поскольку он символизирует знамя — официальный символ победы СССР над фашизмом, уточнил Бирюков в комментарии журналистам.

Более 2,7 тыс. декоративных элементов разместят в Москве к 76-й годовщине Дня Победы. Флаги, поздравительные открытки, тематические стенды и стелы расположатся на улицах столицы. Правительство города использует все декоративные элементы повторно, подчеркнул вице-мэр.