Москвичам сообщили о потеплении до +22 градусов

Москва, 5 мая. Несколько циклонов с теплым воздухом принесут в столицу России долгожданное потепление, заявили в Гидрометцентре РФ.

Уже 5 мая воздух в Москве прогреется до +11...+16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в области. Осадки в скором времени прекратятся, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«6 мая потепление продолжится, но возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +15–20 градусов. 7 мая без осадков, но облачно. Из-за этого опять похолодает до +11–16 градусов», — цитирует ее «Российская газета».

Синоптик также рассказала, что на День Победы в столице ожидается небольшой дождь. Несмотря на это, столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов тепла. Уже в понедельник, 10 мая, в столицу придет антициклон, который спровоцирует потепление до +22 градусов, добавила Паршина.