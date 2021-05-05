Москвичей предупредили об изменениях в разметке пешеходных переходов

Москва, 5 мая. Внешний вид диагональных пешеходных переходов в столице изменится. Такое сообщение появилось на официальном портале мэра и правительства города со ссылкой на ЦОДД.

Московские дорожники планируют изменить разметку 41 диагонального пешеходного пешехода в городе. Вместо привычной зебры на столичных дорогах появятся пунктирные линии, предупредили в Центре организации дорожного движения.

Такое решение специалисты приняли из практических соображений. Дорожники используют для зебры сплошную заливку, в то время как большое количество краски негативно сказывается на сцеплении автомобильных колес с асфальтом, передает радио «Говорит Москва».

Подмосковный портал «Добродел» начал сбор предложений по ремонту автомобильных дорог в Московской области в 2022 году. Жителям региона дали возможность выбрать трассы, на которых необходимо исправить повреждения.