СК задержал двух человек по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов»

Москва, 5 мая. Подозреваемых задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в сгоревшей столичной гостинице.

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова сообщила, что в порядке ст. 91 УПК РФ арестованы генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, и управляющий отелем. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшее смерть двух людей»).

Руководитель СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование пожара в гостинице Москвы, в результате которого погибли два человека, сообщал ФАН.