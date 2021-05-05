Несколько улиц перекроют в Москве 9 мая

Москва, 5 мая. Движение транспорта ограничат в российской столице 9 мая в связи с проведением парада Победы. Автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц.

Известно, что 9 мая с 10:00 и до окончания парада водители не смогут проехать по Боровицкой площади, улице Воздвиженке, по Новому Арбату, Страстному бульвару и ряду других участков. Полный перечень улиц представлен на сайте Центра организации дорожного движения Москвы.

В День Победы в российской столице запланирован салют. Его запустят из 16 точек, отметили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Пуски запланированы в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Измайловском парке, в Нагатинском затоне, Троицке и Зеленограде.