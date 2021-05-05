Минтруд может упростить получение пособий семьям с детьми и инвалидами

Москва, 5 мая. Возможность получения пособий семьям с детьми и инвалидами могут упростить с 2022 года. Соответствующее предложение разработало Министерство труда.

Получать пособия семьи теперь смогут через Пенсионный фонд. ПФР будет предоставлять денежное пособие при рождении ребенка, выплаты женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также осуществлять компенсацию страховой премии инвалидам по ОСАГО.

Все органы государственной власти до начала 2022 года передадут сведения о тех, кто имеет право на получение социальных выплат. Таким образом, гражданам не нужно будет собирать какие-либо справки, достаточно будет только подать заявление.

Ранее Минтруд РФ принял решение упростить оформление доплат к пенсиям для членов летных экипажей и работников угольной промышленности.