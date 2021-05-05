Историк Столпаков рассказал о роли шифровальной службы в победе СССР в ВОВ

Москва, 5 мая. Шифровальная служба помогла СССР переломить ход Великой Отечественной войны и победить нацистскую Германию, считает российский историк Борис Столпаков.

Отечественные криптографы отмечают 100-летие постановления правительства РСФСР о создании Специального отдела при ВЧК. Это событие стало своеобразной точкой отчета шифровальной службы советского государства, а потом и современной России. Поэтому ежегодно 5 мая в РФ отмечается День шифровальщика. Историк Борис Столпаков рассказал об исключительной роли шифровальной службы в победе СССР над гитлеровской Германией.

Эксперт подчеркнул, что "тайный криптографический фронт был не менее важен, чем горячие фронты". Например, советские специалисты сумели наладить дешифрование японских правительственных телеграмм и именно благодаря полученной информации руководство СССР приняло решение о переброске под Москву воинских сил осенью 1941 года.

Кроме того, дешифровальным отделениям удалось вовремя выявить замену войск Германии на итальянские и румынские части северо-западнее и южнее Сталинграда, где в 1942 году свершилось победное контрнаступление советской армии, ставшее переломным моментом всей Второй мировой войны.

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа над фашистскими захватчиками по всей стране вспоминают важные исторические моменты ВОВ. Так, в Приморском селе Кневичи организовали интерактивную выставку, где посетители смогут узнать о важных и страшных событиях тех лет.