Гидрометцентр пообещал до 15 градусов тепла в Москве 5 мая

Москва, 5 мая. Облачность с прояснениями, периодически небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве 5 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбик термометра будет колебаться в промежутке от 13 до 15 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может понизиться до 7 градусов выше нуля. Ветер ожидается юго-западный. Местами порывы воздушных масс могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет примерно 742 мм ртутного столба.

Также в Москве продлили желтый уровень погодной опасности до вечера среды из-за сильных порывов ветра. Изначально предупреждение действовало до 13:00 в Москве и до 12:00 в Подмосковье.