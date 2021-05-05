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Слова Климкина о водной блокаде Крыма назвали в Госдуме «хайпом»

Политика
Слова Климкина о водной блокаде Крыма назвали в Госдуме «хайпом»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 5 мая. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил о «возвращении» Крыма через водную блокаду. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова украинского политика «хайпом».

Парламентарий считает, что за время работы Климкин научился выражать свое мнение таким образом, чтобы вызвать определенный резонанс в обществе. Экс-министр Украины часто «придумывает» план по «возвращению» территории Крыма, однако должной поддержки среди коллег из европейских государств у Климкина нет и быть не может.

Руслан Бальбек отметил, что на Крымском полуострове действительно есть небольшие проблемы с водоснабжением населения, однако ситуация не столь критична, как об этом говорят иностранные коллеги. Водные резервуары, благодаря природному фактору, наполнились вновь и теперь работают в штатном режиме.

Экс-министр украинского МИД давно славится своими экстравагантными высказываниями. Так, в конце апреля Климкин предложил Вашингтону разместить часть войск из Афганистана на Украине.

крым климкин госудума
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