Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды

Москва, 5 мая. Потенциально опасная погода из-за сильного ветра ожидается в Москве и Подмосковье до вечера среды. Соответствующее предупреждение сделали в Гидрометцентре.

Москвичей ранее предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Изначально предупреждение действовало до 13:00 в Москве и до 12:00 в Подмосковье.

Позднее Гидрометцентр продлил срок действия объявления до 21:00 среды. Порывы ветра в столичном регионе будут достигать 15–17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят проявлять осторожность при нахождении на улице.

Синоптики ранее рассказали о погоде в Москве до конца недели. На протяжении всех дней жителей столицы ждет пасмурная погода с осадками. Ночная температура составит от трех до девяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13–18 градусов выше нуля.