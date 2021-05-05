Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 03:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Шоу-бизнес
Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
02:58
Общество
Жительнице Карелии грозит срок за покупки алкоголя и закуски с чужой карты
02:57
Политика
Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины
02:52
Общество
Роспотребнадзор назвал правильный способ мытья рук
02:51
Общество
IT-эксперт Кузьменко озвучил план действий при попадании воды в смартфон
02:47
Технологии
Владельцев смартфонов предупредили о смертельной опасности «неродной» зарядки
02:34
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
02:15
Политика
Мандат на формирование кабмина Израиля по итогам выборов перешел президенту
02:08
Общество
Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал
02:04
Общество
СНБО Украины объявил о создании прототипов вакцин от COVID-19
02:00
Политика
Публицист Кимаковский указал на роль Киева в трагедии Донбасса
01:51
Шоу-бизнес
Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться в ближайшие дни
01:50
Общество
Врач Саванович определил «убийственную» дозу алкоголя
01:43
Общество
Репетиция воздушного парада состоится 5 мая в Москве
01:42
Общество
Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена
01:40
Шоу-бизнес
Брухунова сделала неожиданное признание об отношениях с Петросяном
01:36
Общество
Онищенко рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19 граждан
01:31
Спорт
Российские керлингистки обыграли Японию и завоевали седьмую победу на ЧМ
01:26
Общество
Интим с роботом: Малышева рассказала о современных изменениях в сексе
01:07
Общество
Повседневные продукты могут увеличить риск развития рака
Все новости

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды

Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 5 мая. Потенциально опасная погода из-за сильного ветра ожидается в Москве и Подмосковье до вечера среды. Соответствующее предупреждение сделали в Гидрометцентре.

Москвичей ранее предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Изначально предупреждение действовало до 13:00 в Москве и до 12:00 в Подмосковье.

Позднее Гидрометцентр продлил срок действия объявления до 21:00 среды. Порывы ветра в столичном регионе будут достигать 15–17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят проявлять осторожность при нахождении на улице.

Синоптики ранее рассказали о погоде в Москве до конца недели. На протяжении всех дней жителей столицы ждет пасмурная погода с осадками. Ночная температура составит от трех до девяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13–18 градусов выше нуля.

погода москва подмосковье
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 64315 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Общество / Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
Рейтинг@Mail.ru