Репетиция воздушного парада состоится 5 мая в Москве

Москва, 5 мая. Боевая авиация пролетит над Красной площадью Москвы 5 мая в рамках подготовки к параду Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В репетиции примут участие 23 вертолета и 53 самолета Воздушно-космических сил России. Всего будет задействовано 76 единиц авиационной техники, передает сообщение ведомства RT.

Полеты будут выполняться на высотах от 180 до 550 метров на скорости от 200 до 550 километров в час. В этом году воздушную часть парада откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними проследуют Ми-8, Ми-35, Ка-52, пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Традиционно на День Победы будет запущен праздничный салют. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне залпы прогремят одновременно из 16 точек в Москве. В столице он начнется в 22:00 часов и продлится 10 минут.