«Новость из психбольницы»: Понасенков иронично отреагировал на критику «Белоснежки»

Москва, 4 мая. Американские СМИ раскритиковали концовку фильма «Белоснежка» за поцелуй юноши спящей девушки. Публицист Евгений Понасенков иронично ответил на недовольство журналистов.

Критики San Francisco Chronicle посчитали возмутительным поведение юноши, который в конце фильма «Белоснежка» целует спящую красавицу. Один из авторов выпустил статью на официальном сайте, в которой он выразил мнение, что данный поцелуй не считается проявлением любви, потому что принц сделал его без согласия девушки. Американский журналист указал, что такое поведение недопустимо, а любой поцелуй должен быть по взаимному согласию.

Российский публицист и историк Евгений Понасенков считает мнение американского коллеги довольно смешным и абсурдным, передает «Слово и дело».

«Я эту новость не слышал, но это новость из «Кащенко». Невозможно комментировать каждую новость из психбольницы, потому что если люди сошли с ума, они будут каждую минуту в жизни плеваться в коридоре на других пациентов. Они будут размазывать, простите, собственные экскременты по уборной. Чем обычно занимаются обычные больные», — сообщил Понасенков

Публицист часто дает комментарии на актуальные темы. Недавно Понасенков подверг критике блогера Эдварда Била, которые спровоцировал ДТП в центре Москвы.