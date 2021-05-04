Москвичка оказалась без одежды в поле после празднования корпоратива

Москва, 4 мая. Жительница Подмосковья нашла в поле девушку, одежда которой была разбросана на несколько километров.

Жительница Москвы накануне уехала на корпоратив с коллегами. Один из сотрудников вызвал ей такси, когда пришло время разъезжаться. Однако в итоге девушку нашли избитой и без одежды за чертой города.

Пострадавшая сообщила, что последнее, что она помнит — это поездка с таксистом. Выяснилось, что мужчина, который вез ее домой, решил воспользоваться состоянием девушки и изнасиловать ее, однако в итоге просто выбросил ее из авто в поле. Там москвичку нашла местная жительница.

ФАН также сообщал, что в одном из отелей Москвы постояльцы пытались изнасиловать работающую там девушку-администратора.