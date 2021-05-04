ФАН узнал сумму расходов московского «Спартака» в 2020 году

, 4 мая. Названа сумма, которую столичный футбольный клуб «Спартак» израсходовал за предыдущий год.

Столичный «Спартак» в 2020 году потратил на 1,8 миллиарда больше, чем заработал. Соответствующие данные оказались в распоряжении Федерального агентства новостей. Так, «Спартак» заработал 5 миллиардов рублей, в то время, как расходы десятикратных чемпионов России по футболу составили 6,8 миллиарда рублей.

Более того, бывший генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов требует выходное пособие, которое ему не было выплачено. Клуб должен функционеру 88 миллионов рублей.

Ранее жена владельца «Спартака» Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака». Ее назначили главой комитета по аудиту и вознаграждениям.