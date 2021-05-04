Украинец получил тюремный срок за попытку контрабанды запчастей к МиГ-29

Москва, 4 мая. Гагаринский суд приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины за попытку вывоза запчастей для военных самолетов МиГ-29.

Фигуранта задержали в конце 2019 года. ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Гражданина Украины признали виновным в попытке перемещения через границу оборудования, которое может быть использовано при создании самолетов типа МиГ-29. Обвиняемый выступал в качестве курьера и планировал незаконно перевезти на Незалежную запчасти.

Ранее другого украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в РФ. Выяснилось, что он планировал передать Киеву комплектующие к ракетному комплексу С-300, сообщал ФАН.