Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 18:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:59
Общество
Психиатр объяснил высокий индекс счастья в Европе пристрастием к антидепрессантам
17:56
Экономика
Центробанк оценил новые риски коронавируса для экономики России
17:56
Общество
Элитные коттеджи из Новой Риги в Подмосковье начали рассыпаться после дождя
17:56
Происшествия
Мощный взрыв на литовском предприятии попал на видео
17:53
Экономика
Правительство России может увеличить финансирование льготной ипотеки
17:52
Политика
Лукашенко объяснил, почему считает европейцев и американцев мерзавцами
17:52
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин откровенно рассказал о своем алкоголизме на пике карьеры
17:50
Общество
«Королева шашек»: Тансыккужина о победе, российской символике и политике в спорте
17:50
Весь мир
Губернатор Флориды отменил все карантинные ограничения из-за COVID-19
17:44
Экономика
«Роствертол» столкнулся с убытками по итогам 2020 года
17:44
Происшествия
Грузовик раздавил своего водителя на асфальтовом заводе в Ленобласти
17:42
Происшествия
Генпрокуратура указала на всплеск преступной активности мигрантов в 2020 году
17:39
Экономика
IT-компания выходцев из России привлекла более 250 млн долларов инвестиций
17:37
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о страданиях полугодовалого сына на Мальдивах
17:35
Экономика
Pandora поддержала тренд по отказу от натуральных алмазов
17:35
Весь мир
Российский фонд поможет семье афроамериканца, застреленного полицией в США
17:33
Весь мир
Боевики убили около 30 человек на востоке Буркина-Фасо
17:33
Общество
Британские СМИ возмутили читателей снимками «страдающих» гитлеровцев в СССР
17:32
Шоу-бизнес
Фанаты Седоковой обрушились с критикой на певицу из-за фото в дерзком бикини
17:31
Происшествия
Зверское убийство в адыгейской Дружбе: дочь задушила больную 83-летнюю мать
Все новости

Младенец выпал из окна во время проветривания в Подмосковье

Происшествия
Младенец выпал из окна во время проветривания в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 мая. Тело ребенка было обнаружено возле многоэтажного дома в Ленинском городском округе. Мальчик скончался после падения с 13-го этажа.

Следователи организовали проверку по факту гибели полуторагодовалого мальчика в деревне Мисайлово, сообщают «Вести Подмосковья». Ребенок скончался после падения с 13-го этажа.

По предварительным данным, младенец находился под присмотром родителей, которые забыли вынуть ручку из окна во время проветривания. Супруги ушли в другую комнату, а сын выбрался из стоявшей рядом с окном кровати, залез на подоконник и вывалился на улицу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают детали инцидента.

москва подмосковье смерть младенец окно
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 56710 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 53125 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 44612 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38289 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 29471 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Происшествия / Младенец выпал из окна во время проветривания в Подмосковье
Рейтинг@Mail.ru