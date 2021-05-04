Младенец выпал из окна во время проветривания в Подмосковье

Москва, 4 мая. Тело ребенка было обнаружено возле многоэтажного дома в Ленинском городском округе. Мальчик скончался после падения с 13-го этажа.

Следователи организовали проверку по факту гибели полуторагодовалого мальчика в деревне Мисайлово, сообщают «Вести Подмосковья». Ребенок скончался после падения с 13-го этажа.

По предварительным данным, младенец находился под присмотром родителей, которые забыли вынуть ручку из окна во время проветривания. Супруги ушли в другую комнату, а сын выбрался из стоявшей рядом с окном кровати, залез на подоконник и вывалился на улицу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают детали инцидента.