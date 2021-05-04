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Казахстан стал лидером по импорту московской колбасы

Экономика
Казахстан стал лидером по импорту московской колбасы
pixabay.com

Москва, 4 мая. Республика Казахстан заняла первое место среди импортеров колбасных изделий из Москвы, свидетельствуют данные Центра поддержки и развития «Моспром».

По итогам 2020 года Казахстан закупил московской колбасы на 25,55 млн долларов. Второе место принадлежит Азербайджану, импортировавшему колбасных изделий на 4,38 млн долларов. На третьей строчке расположилась Киргизия (0,54 млн долларов), за ней следуют Армения (0,34 млн) и Белоруссия (0,11 млн).

Всего объем экспорта московских колбасных изделий в прошлом году составил 31,08 млн долларов. По данным «Моспрома», на столицу приходится 33,5% от общероссийского экспорта этой продукции.

Предприятия Москвы по итогам 2020 года увеличили экспорт молочной продукции на треть по сравнению с показателями предыдущего года. По данным властей столицы, объем поставок в денежном выражении составил 57,23 млн долларов.

Казахстан москва колбаса продовольствие международная торговля
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