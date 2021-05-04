Завод по производству электробусов открылся в Москве

Москва, 4 мая. Первый завод по производству электробусов открылся в Сокольниках на базе филиала Мосгортранса. Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на мероприятии.

Проект запустили еще в 2019 году при поддержке российской компании «КамАЗ». Предприятие будет заниматься производством программного обеспечения и электрической части машин. Завод планирует наладить производство в 500 электробусов ежегодно. Первый московский электробус выедет на дороги города уже в мае 2021 года.

Система общественного транспорта столицы начала активный переход от бензиновых машин к более экологичным электробусам. Московский автопарк электробусов сейчас является самым большим среди всех столиц в Европе.

Правительство Москвы планирует создать два экспериментальных пассажирских речных маршрута. Собянин назвал проект «сложным и неоднозначным», поскольку в нем наблюдаются как преимущества, так и недостатки.