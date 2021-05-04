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Патриаршие пруды признаны районом Москвы с самым дорогим жильем

Экономика
Патриаршие пруды признаны районом Москвы с самым дорогим жильем
pixabay.com

Москва, 4 мая. Дороже всего жилая недвижимость продается в Москве в районе Патриарших прудов, свидетельствуют данные компании Savills.

Средняя стоимость квадратного метра в реализованных на Патриарших квартирах составила 1,31 млн рублей на вторичном рынке и 1,74 млн рублей — на первичном. Второе место на первичном рынке занимает Остоженка (1,45 млн рублей), а за ней идет Якиманка (1,2 млн). На вторичном рынке вторая строчка принадлежит Мещанскому району (1,05 млн рублей), а третье — Остоженке, где стоимость «квадрата» составляет 1 млн рублей, передает РБК.

По оценке Savills, средняя цена элитной квартиры, купленной в российской столице в первом квартале 2021 года, составляет 134 млн рублей, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты добавили, что усредненный бюджет предложения на самом верхнем сегменте рынка элитного жилья Москвы на конце марта составил 175,6 млн рублей.

Консалтинговая компания Knight Frank ранее назвала самые дорогие города мира для аренды элитного жилья. Аналитики использовали данные о ценах за трехспальные апартаменты в центре рассматриваемых городов.

москва жилье недвижимость
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