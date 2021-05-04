Количество погибших при пожаре в московской гостинице возросло до двух человек

Москва, 4 мая. Отравление продуктами горения стало причиной смерти двух человек при пожаре в отеле «Вечный зов».

В результате пожара в столичной гостинице «Вечный зов» пострадали 14 человек, шестеро из которых — дети, сообщает источник ФАН. У всех диагностировано отравление продуктами горения. Двое взрослых из этого числа погибли. Еще один пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту смерти людей в результате возгорания площадью 100 квадратных метров, писал ФАН.