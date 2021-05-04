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Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
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Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов

Общество
Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 4 мая. Проект Москвы «Уличный артист» позволит художникам, аниматорам, актерам, танцорам и чтецам выступать на улицах столицы.

Москвичи и гости города смогут посещать выступления артистов бесплатно. Городские артисты уже успели с марта провести две тысячи выступлений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Глава координирующего работу проекта Московского продюсерского центра Андрей Петров заявил, что в пиковые часы загруженность площадок достигает 89 процентов. Это является высоким показателем востребованности проекта.

Площадки для выступлений появятся в 19 парках. Их представители выберут артистов в соответствии со своей уникальной концепцией. Желающие могут подать заявку на сайте продюсерского центра.

Отбор пройдет в несколько этапов. Победители смогут забронировать площадку для своих выступлений на весь сезон.

Ранее москвичам пообещали резкое потепление ко Дню Победы. Ожидается повышение температуры воздуха до 22 градусов тепла.

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