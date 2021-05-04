Пожар с тремя жертвами в гостинице на юго-востоке Москвы ликвидирован

Москва, 4 мая. Возгорание в гостинице, где погибли трое человек, ликвидирован сотрудниками МЧС. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Здание, в котором случился пожар, находится по адресу 6-я Кожуховская улица, 26. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

«В 04:30 пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным главка МЧС, огонь был на первом этаже и в коридоре. Количество спасенных уточняется.

Позже появилась информация, что возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров. На месте были найдены останки трех человек.