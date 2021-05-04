Пятиэтажная гостиница горит на юго-востоке Москвы

Москва, 4 мая. Гостиница горит в Южнопортовом районе Москвы, информируют источники в экстренных службах города.

ТАСС со ссылкой на спасательные службы сообщает, что здание горит по адресу 6-я Кожуховская улица, 26. Внутри гостиницы сильное задымление.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности (второй). Региональный главк МЧС сообщил ТАСС, что здание пятиэтажное, ведется разведка.

360tv.ru сообщает, что на месте происшествия нашли останки трех человек. Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что пожар в общежитии города Кемерово унес жизнь одного человека. Еще одного госпитализировали.