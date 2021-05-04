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Часть улиц перекроют из-за репетиции парада Победы 4 мая в Москве

Общество
Часть улиц перекроют из-за репетиции парада Победы 4 мая в Москве
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 мая. Движение транспорта, в основном, ограничат в центре, на севере и северо-западе столицы, это будет последняя ночная репетиция парада в городе.

С 17:30 и до окончания мероприятия, в частности будут перекрыты Моховая, Тверская и Большая Никитская улицы, а также Большой Москворецкий мост. С 22:00 движение прекратится по Путинковскому переулку, Страстному и Тверскому бульварам.

На участке прохода военной техники парковка личных автомобилей что в это время будет запрещена, отметили в департаменте транспорта Москвы.

Ранее в Минобороны сообщали, что на Красной площади состоялась пешая тренировка с экипажами боевых машин. Для изучения маршрута они прошли в пешем порядке по пути следования механизированной колонны на параде.

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