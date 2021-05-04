Москвичам пообещали резкое потепление ко Дню Победы

Москва, 4 мая. Жителей Москвы 9 мая ждет повышение температуры воздуха до 22 градусов тепла.

Соответствующее заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Накануне праздника, по его прогнозу, столбики термометров останутся в норме. Воздух прогреется до 17 градусов.

«В воскресенье, 9 мая, ожидаем достаточно резкое потепление в дневные часы — до плюс 20-22 градусов», — рассказал метеоролог.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и осадках 4 мая. Во вторник в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. Температуры будут колебаться от +2 до +7 градусов. Синоптики ждут усиления ветра.