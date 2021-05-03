Москвичей предупредили о приходе дождливой и облачной погоды до конца недели

Москва, 3 мая. Дождливая погода сохранится в столице до пятницы, а ясной погоды не ожидается до самого конца недели, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Во вторник температура воздуха опустится до +7... +9 градусов, в ночное время еще немного похолодает, температура будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью, 5 мая, похолодает до +3 градусов, однако уже днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов выше нуля.

В четверг москвичей ожидает такая же погода, как и во вторник, а днем температура снова поднимется до +16... +18 градусов. Ночью, в пятницу и субботу, столбики термометров достигнут значений +3... +8 градусов, днем — +13...+18 градусов. При этом всю неделю в городе сохранится южный ветер с порывами 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщали о переменчивом характере погоды в Москве в начале мая. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве будут и ливни, и солнце, и тепло, и прохлада.