Рынок коммерческой недвижимости начал расти в Москве и Петербурге

Москва, 3 мая. Доля вакантных площадей в сегменте московского стрит-ретейла продолжает повышаться. Показатель увеличился до 14% в первом квартале, согласно данным JLL.

В Санкт-Петербурге также сохраняется небольшой прирост доли вакантных площадей. Объем пустующих помещений увеличился до 11,3% за первый квартал. Количество вновь открытых объектов оказалось на 35% меньше, чем закрытых, передает «Коммерсантъ».

Посетительская активность постепенно возвращается на докризисный уровень. Средний Shopping Index в Москве на 20–30% ниже показателей двухлетней давности. В Санкт-Петербурге Shopping Index на 16-й неделе года был на 16,4% ниже значения аналогичного периода 2019 года.

Стало известно, что подорожание жилья может привести к увеличению налога на недвижимость в России. Рыночная стоимость помещений влияет на кадастровую оценку, от которой и зависит размер налога.