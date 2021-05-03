Животные и птицы возвращаются после зимовки в вольеры природных парков Москвы

Москва, 3 мая. Представители фауны возвращаются после зимовки в вольерные комплексы природных парков Москвы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Обитатели вольеров, которые зимний период провели на передержке в тепле, начнут возвращаться туда в мае. Специалисты подготовили для них домики, расположенные на природных территориях города, говорится в Telegram-канале ведомства.

Вольерные комплексы покрасили, а также провели частичный или капитальный ремонт, генеральную уборку и дезинфекцию. В птичьих «квартирах» появились присады, насесты и другие необходимые аксессуары.

Жители и гости столицы уже могут посетить вольер на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», открывшийся 1 мая. С 6 мая для посещения будет доступен комплекс в парке «Царицыно», а с 14 мая — ландшафтный заказник «Тропаревский».

В Московском зоопарке ранее вышли из спячки тушканчики. Проснувшись после зимовки, грызуны сразу же начали суетиться в своих домиках и бегать по вольеру.