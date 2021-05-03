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Собянин рассказал об итогах модернизации метрополитена в 2020 году

Общество
Собянин рассказал об итогах модернизации метрополитена в 2020 году
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 мая. Сеть метрополитена Москвы увеличилась почти в два раза за несколько лет, отметил глава столицы Сергей Собянин на своей странице в социальных сетях.

В 2020 году в ходе работ удалось обновить 310 километров кабельных линий, что почти в два раза выше показателей за 2019 год. Также была произведена замена 30 тыс. шпал и 117 тыс. скреплений. Работники провели работы по ремонту 111 эскалаторов и обновили 86 километров рельсового полотна.

На шести станциях оборудовали навесы, защищающие от дождя, и отремонтировали переходы. Результатом обновления 12 вентиляционных шахт стал чистый воздух подземки. В ходе работ получилось увеличить воздухообмен в тоннелях и на станциях почти на треть, отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о сроках открытия станции «Внуково». По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новую станцию откроют в 2023 году.

москва метро собянин
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