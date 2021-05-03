Московские пожарные спасли котенка из электрощитка жилого дома

Москва, 3 мая. Сотрудники МЧС спасли котенка, который застрял в проводах в электрощитке жилого дома на северо-западе столицы.

Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщила, что 30 апреля в службу «112» поступило обращение о запутавшемся в проводах котенке. Инцидент случился в многоквартирном доме на улице Таллинской.

По прибытии специалисты приняли решение использовать диэлектрический комплект для спасения котенка. После извлечения из элекрощитка напуганный, но невредимый котенок был передан хозяевам.

Рабочие в Москве помогли вызволить застрявших в подвале котят, сообщал ФАН. Животные остались без матери и жалобно мяукали.