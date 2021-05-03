В Москве мошенники начали чаще выдавать себя за сотрудников коммунальных служб

Москва, 3 мая. Жителей Москвы предупредили об участившихся случаях появления лжесотрудников коммунальных служб.

Мошенники под видом специалистов обманывают горожан. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения», — объяснил он.

Тем более выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, а само время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны.

Ранее МВД стало использовать новую программу для выявления серийных киберпреступлений. Программа «Дистанционное мошенничество» за год помогла обнаружить 324 тыс. признаков дистанционных преступлений.