Власти Москвы рассмотрят возможность изменения скоростного режима в городе

Москва, 3 мая. Жителям Москвы представится возможность отправить предложения по изменению скоростного режима в разных районах города, заявили в Центре организации дорожного движения.

Горожане просят пересмотреть лимиты скорости на разных дорогах столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта. Речь идет как об уменьшении, так и об увеличении скоростного режима.

Например, горожане недовольны, что с одинаковой скоростью можно двигаться на спокойных и на быстрых магистралях. Все поступившие предложения через специальный Telegram-бот будут изучены ЦОДД, институтом МАДИ и ГИБДД.

В центре столицы на улице Сергия Радонежского запустят трамвай. Как сообщалось ранее, соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы.