Собянин рассказал об открытии поисково-спасательной станции «Марьино» в Москве

Москва, 3 мая. Поисково-спасательную станцию «Марьино» планируют открыть в Москве в 2021 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Станция будет нести ответственность за безопасность жителей и гостей города, отдыхающих в парках «Братеевская пойма» и на территории Капотни у Москвы-реки. Наряду с этим подходят к концу строительные работы в зданиях для поисково-спасательных станций «Терлецкая» и «Карамышево».

Сейчас в столице работают 24 поисково-спасательные станции с кадровым составом в 332 человека. Собянин выразил благодарность всем сотрудникам, напомнив, что в поисково-спасательной службе трудятся настоящие профессионалы.

Власти Москвы ранее сообщили о планах завершить строительство западного участка Большой кольцевой линии столичного метро от станции «Мневники» до «Давыдково». Так, «Кунцевская» уже готова на 69%.