Власти Москвы оценили вероятность отмены ограничений по коронавирусу

Москва, 3 мая. Ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Москве. Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк оценил вероятность их послабления.

Шансы отмены масочно-перчаточного режима в городе не очень высокие. Окончательное решение по этому поводу пока еще не приняли, так как коронавирус остается еще непобежденным.

По словам Немерюка, маски, перчатки и правила социальной дистанции помогают спасать жизни. Кроме того, вероятность введения нового локдауна тоже сохраняется низкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице находится под контролем, передает «Ридус». Однако в городе наблюдается рост заболеваемости инфекцией.