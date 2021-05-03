Столичные апартаменты стали пользоваться спросом среди россиян

Москва, 3 мая. Объем приобретенных на столичном первичном рынке недвижимости апартаментов комфорт-класса составил 694 единицы. В сегменте бизнес-класса показатель составил 841 единицу.

Соответствующие результаты представили в компании Level Group. Полученные значения на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж связан с запуском новых проектов и высокой инвестиционной активностью. В сегменте апартаментов комфорт-класса с привлечением ипотечного кредитования заключено 48% сделок против 41% годом ранее, в бизнес-классе показатель находится на уровне 49%.

Повышение доли кредитования связано с базовой ставкой на приобретение данного вида недвижимости — от 7% до 8%, а также с действием программ субсидирования от застройщиков. Столичные девелоперы ранее начали уменьшать объем строящихся апартаментов по причине неопределенности их правового статуса и возможного введения запрета на продажу.