Москвичка обвинила мужа в изнасиловании ее сына

Москва, 3 мая. О сексуальном насилии в отношении ребенка заявила в полицию мать девятилетнего сына. Под подозрением в преступлении оказался отец несовершеннолетнего.

Женщина в беседе с правоохранителями рассказала, что ее муж избил и изнасиловал ее сына. После заявления горожанки оперативники поехали в квартиру на Ленинградском шоссе, где могло произойти преступление.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Для этого назначены соответствующие проверки.

Работник администрации одного из населенных пунктов Костромской области получил длительный срок за изнасилование 15-летней школьницы. Как сообщал ФАН, мужчина познакомился с подростком в одной из социальных сетей.