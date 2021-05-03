Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Олега Вавилова

Москва, 3 мая. Народный артист России 71-летний Олег Вавилов попал в реанимацию накануне. Ему стало плохо в Театре сатиры, откуда его увезли в больницу. Он находится под наблюдением медиков.

Как сообщил источник ФАН в театре, инсульт у Вавилова не подтвердился. Ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака». Врачам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Артист является выпускником ГИТИСа. В 2004 год он попал в Театр сатиры. Вавилов получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990 году, а в 1996 его удостоили звания народного артиста РФ. Он известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Странная женщина», «Трактирщица», «Конец вечности», «Кабачок», «Бедная Настя» и других, писал ФАН.