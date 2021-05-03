Более 80 новостроек в Москве передали под заселение с начала программы реновации

Москва, 3 мая. Власти Москвы с момента запуска программы реновации жилья передали под заселение более 80 новостроек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного стройкомплекса.

На текущий момент по реновации завершено строительство 112 домов площадью 1,3 млн квадратных метров. При этом 85 из них уже передали под заселение. В общей сложности туда переехали или готовятся переехать около 36,6 тыс. жителей 248 старых домов.

Программу реновации в столице запустили в 2017 году. В рамках ее реализации предусмотрено переселение из ветхого жилья свыше 1 млн человек. Они получат новые квартиры, строительство которых осуществляется за счет городского бюджета. Сейчас продолжается возведение еще 175 домов, а на стадии проектирования находятся дополнительно 96 объектов.

В новые дома должны переехать около 3 тыс. семей. В период с апреля по июнь в Москве введут в эксплуатацию сразу 22 новостройки.