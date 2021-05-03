Власти Москвы рассказали о сроках завершения строительства западного участка БКЛ

Москва, 3 мая. Строительство западного участка Большой кольцевой линии столичного метро от станции «Мневники» до «Давыдково» планируется завершить до конца текущего года.

Ко второму пусковому этапу западного участка относятся станции «Терехово» и «Кунцевская», которая на 69% готова. Запуск первых поездов предполагается в конце 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, работы на этом участке Большой кольцевой линии выполнялись при помощи 10-метрового тоннелепроходческого комплекса. Его применение предполагает одновременную прокладку двух путей в одном тоннеле.

Благодаря новому участку удастся соединить север и северо-запад столицы. Жители районов Хорошево-Мневники и Кунцево будут обеспечены новыми комфортными маршрутами. В начале апреля были открыты станции «Народное Ополчение» и «Мневники».

Ранее сообщалось о начале строительства Рублево-Архангельской линии московского метрополитена в мае. На данный момент специалисты проводят подготовительные работы.