Станцию «Внуково» московского метрополитена откроют в 2023 году

Москва, 3 мая. Калининско-Солнцевская линия московского метрополитена до станции «Внуково» будет достроена через два года, сообщили власти столицы.

На данный момент ведутся работы по строительству участка от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Почти закончено возведение конструкций метромоста через реку Ликовку. Запустить первые поезда планируется в 2023 году.

По словам Бочкарева, протяженность нового участка составляет пять километров, на которых предполагается открытие двух станций — «Пыхтино» и «Внуково». Последняя будет располагаться вдоль терминала «А» и станции аэроэкспресса. Новую станцию метро «Внуково» соединят с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Кроме этого, оборудуют перехватывающую парковку.

Ранее сообщалось о закрытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы с 1 по 23 мая. Это связано с работами по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии.