Москвичи получили электронный доступ к информации о новорожденных

Москва, 3 мая. Данные о новорожденных появились в электронных картах москвичей в разделе «Мои выписки из стационара», сообщает официальный сайт мэра столицы.

Данные из карт рожениц с 2014 года были оцифрованы и внесены в электронные медкарты. Это самая первая информация о состоянии ребенка, доступ к которой крайне важен в первый год его жизни, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Летом планируется запустить автоматическую передачу данных из роддомов Москвы в электронные карты. В столице уже прошла оцифровку информация о диспансеризации детей до 18 лет. Полную историю о прохождении осмотров может посмотреть врач и медицинские сотрудники школы ребенка. Для доступа к информации необходимо заполнить форму заявки на портале mos.ru из учетной записи в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что скоро можно будет получить необходимые медицинские справки в дистанционном формате. Так, уже сейчас на портале «Госуслуги» можно записаться на вакцинацию.