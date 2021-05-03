Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и ливнях в понедельник

Москва, 3 мая. Москвичам рекомендуют оставаться дома из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом предупредил департамент транспорта столицы.

В ночь на понедельник, 3 мая, в Москве выпала значительная норма осадков, а порывы ветра достигали 17 м/с. Автомобилистам посоветовали быть осторожнее и по возможности воздержаться от поездок. Также не рекомендуется парковать личный транспорт у деревьев и ветхих конструкций, говорится в Telegram-канале департамента.

В столице и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждения о резком ухудшении погодных условий появились 2 мая.

Ранее сообщалось, что жителей центральной части России ожидает непогода. Синоптики предупредили о значительном усилении ветра, ливнях и грозах.