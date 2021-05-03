Один человек заживо сгорел при пожаре в ветхом доме в Москве

Москва, 3 мая. Московские спасатели потушили пожар в жилом доме в центре столицы. Один человек погиб.

Возгорание произошло в здании, которое было возведено в далеком 1917 году. Согласно данным столичного главка МЧС, пожар произошел на первом этаже трехэтажного дома на улице Садовая-Каретная. При тушении пожарные спасли девять человек. Их вывели с первого и второго этажей.

«К сожалению, один человек погиб», — сказано в сообщении ведомства.

Медики в настоящее время осматривают эвакуированных. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно житель Самарской области спас маленького зайчонка на пожаре в поле. Животное теперь поселят в тольяттинском приюте для птиц. Там зайца ждет небольшое лечение и реабилитация.